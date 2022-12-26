В ЛНР заявили о присутствии в ВСУ наемников из более чем 30 стран Марочко: разведка выявила присутствие в ВСУ наемников из более чем 30 стран

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что разведка выявила в формированиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствие наемников из более чем 30 стран. По его словам, данные получены при анализе радиоперехвата, который велся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР, сообщает ТАСС.

Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь. За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ, — рассказал представитель НМ ЛНР.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков 25 декабря сообщил о поражении российскими военными пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили сводную тактическую группировку иностранных наемников при наступлении на Донецком направлении.