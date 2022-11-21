В ЛНР заявили о присутствии бойцов НАТО в Донбассе Марочко: бойцы НАТО воюют в Донбассе под видом ЧВК

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы НАТО находятся на территории Донбасса под видом представителей частных военных компаний, заявил в эфире «России-24» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, общая численность ЧВК может составлять до 10 организаций.

Частных военных компаний здесь тоже немало. Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько именно, но их до десяти этих частных военных компаний. Они как раз являются прикрытием тех регулярных сил НАТОвских, которые находятся здесь, на Украине, — сказал Марочко.

Также он рассказал, что еще до начала военных действий на территории Украины действовал т. н. иностранный легион, в который входили военнослужащие с гражданством других стран. Как утверждает офицер, сейчас он разбит на более мелкие группы, от взвода до ротно-тактических групп.

Ранее пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщила о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами, которые являются членами НАТО. В числе этих стран Польша, Чехия, Франция и Дания.

Между сторонами заключены соответствующие соглашения, которые не предусматривают разглашения каких-либо данных. По данным концерна, будут созданы совместные предприятия и линии производства боеприпасов замкнутого цикла, на которых будут производить бронированную технику и современные системы РСЗО, разрабатывать новые высокотехнологичные образцы вооружения.