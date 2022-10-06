ВСУ распространяют множество фейков о ситуации в населенных пунктах Кременная и Сватово в Луганской Народной Республике, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, достоверная информация поступает «с большим скрипом и дозированно».
Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано <...>. Формируют массированный поток дезинформации, — написал Мирошник.
Он отметил, что идет активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть украинских солдат «вооружена» камерами вместо автоматов.
Ранее Мирошник сообщил, что на протяжении последних недель Украина перебрасывала в район города Кременная иностранных наемников, подготовленных в Восточной Европе. По его словам, в настоящее время на этом направлении скопилось большое количество вражеских сил.
Мирошник ранее заявил, что напряжение на направлении Кременная — Лисичанск очень высокое, но вся территория ЛНР находится под контролем союзных войск. По его словам, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить резервы.