В ЛНР заявили о дезинформации ВСУ о ситуации в Кременной и Сватово Глава представительства ЛНР в Москве: со стороны ВСУ идет поток дезинформации о ситуации в Кременной и Сватово

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ распространяют множество фейков о ситуации в населенных пунктах Кременная и Сватово в Луганской Народной Республике, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, достоверная информация поступает «с большим скрипом и дозированно».

Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано <...>. Формируют массированный поток дезинформации, — написал Мирошник.

Он отметил, что идет активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть украинских солдат «вооружена» камерами вместо автоматов.

Ранее Мирошник сообщил, что на протяжении последних недель Украина перебрасывала в район города Кременная иностранных наемников, подготовленных в Восточной Европе. По его словам, в настоящее время на этом направлении скопилось большое количество вражеских сил.

Мирошник ранее заявил, что напряжение на направлении Кременная — Лисичанск очень высокое, но вся территория ЛНР находится под контролем союзных войск. По его словам, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить резервы.