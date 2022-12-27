В ЛНР заявили о переброске штурмовых групп ВСУ в район Кременной Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают штурмовые группы в район Кременной

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает штурмовые группы в район населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, заявил в беседе с РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, сами группы состоят как из украинцев, так и из иностранных наемников.

В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников, — сказал Марочко.

Он также отметил, что при попытке прорвать линию обороны России украинские военные понесли крупные потери. Из-за этого им пришлось отступить на прежние позиции для перегруппировки и восполнения личного состава. Марочко ожидает новые попытки наступления на указанном направлении.

Ранее он утверждал, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Офицер подчеркнул, что это связано с большими потерями ВСУ. По его словам, данные шаги ВСУ объясняются их большими потерями, а также неэффективностью имеющихся средств огневого поражения. Мера эта вынужденная, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, пояснил офицер.