В ЛНР заявили, что знают имена солдат ВСУ, расстрелявших пленных ВС РФ Пасечник заявил, что ему известны имена и фамилии солдат, расстрелявших пленных ВС РФ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена и фамилии украинских солдат, расстрелявших военнопленных ВС РФ. Он заверил, что устроившие расправу военнослужащие будут найдены и понесут строгое наказание. Пасечник обратил внимание на реакцию международного сообщества, которое, как указал врио главы ЛНР, замалчивает преступления ВСУ, передает «Звезда».

Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени, — заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что украинские войска перестали «скрывать преступления против гуманности» из-за безнаказанности.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Министерство обороны РФ отреагировало на видео, на котором, предположительно, запечатлена расправа над российскими пленными. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.