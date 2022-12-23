Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах домов в Артемовске

Фото: МО Украины

Украинские военные используют крыши жилых домов в Артемовске для размещения огневых точек, заявил в беседе с РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. По его словам, там ВСУ оборудуют наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов.

На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали, — сказал Марочко.

Он добавил, что также у украинских военных организован подвоз продуктов питания и боевых комплектов в Артемовске.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска, которые дислоцируются в Артемовске, ведут активную подготовку к боям в городских условиях. По его словам, ВСУ возводят фортификационные сооружения, занимаются созданием укрепрайонов и рытьем траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан, а подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее побывал в Артемовске. Его поездка не анонсировалась. Это вторая с начала декабря поездка президента Украины в подконтрольные Киеву части Донбасса. 12 декабря Зеленский посетил Славянск, где поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.