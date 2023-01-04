Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение ВС РФ, используя ложные позиции Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ используют ложные позиции на Купянском направлении для сокрытия численности

Фото: МО Украины

Украинские военные используют ложные позиции вблизи населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, таким образом ВСУ пытаются ввести в заблуждение российских военнослужащих и скрыть реальную численность своего состава.

В районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков. Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность, — сказал Марочко.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области. По его словам, на Купянском направлении в результате ударов по подразделениям ВСУ ликвидированы свыше 40 украинских военных, три бронемашины и три пикапа.

Ранее российский военный рассказал, что военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований. По его словам, ложные позиции были сделаны из уничтоженной ранее техники.