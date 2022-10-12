В ЛНР заявили, что украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр Офицер ЛНР Марочко: украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе

Фото: dsns.gov.ua

Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки. Кроме того, по его словам, в городе отмечается массовый отток местного населения.

Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения, — сказал Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что среди украинских военных преобладают упаднические настроения после ударов по Украине. По его словам, у украинских военнослужащих возникает осознание ненадежного тыла и невозможности помочь родственникам в сложившихся условиях.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

11 октября председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Утром 12 октября стало известно, что новые взрывы прогремели в Киеве. В этот же день в столице Украины объявили воздушную тревогу.