В ЛНР заявили, что Израиль никогда не станет поставлять оружие Украине Глава МИД ЛНР Дейнего: Израиль не решится поставлять Киеву вооружения

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Израиль никогда не решится на поставки Украине вооружений. Прежние заявления о намерениях, звучавшие из Иерусалима, делались с целью поддержать имидж государства, отметил он в эфире телеканала «Луганск 24» .

Я думаю, что ранее заявления о намерениях делали в порядке поддержания имиджа и поддержки позиции ЕС. Очень правильно высказался один из лидеров: «Нам ещё не хватало, чтобы на израильском оружии были немецкие свастики». Эта фраза лежит в корне этих действий. Всё остальное — это мишура, чтобы отыграть политические задачи, — подчеркнул дипломат.

Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. В ходе брифинга для послов стран Евросоюза он подчеркнул, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование.