В ЛНР заметили свежую технику ВСУ Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко сообщил о переброске свежих резервов ВСУ под Купянск

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску свежих резервов под Купянск в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, по состоянию техники можно сказать, что она еще не участвовала в боях.

С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колон ВФУ. <...> По состоянию техники можно сказать о том, что она еще не участвовала в боевых действиях, — написал Марочко.

Он добавил, что в состав колон входят автомобильная и бронированная техника. Кроме того, на тралах замечены танки. По словам Марочко, в грузовых автомобилях перевозится личный состав и материальное имущество.