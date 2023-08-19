ФСБ поймала в ЛНР украинскую шпионку ФСБ задержала в ЛНР украинку за передачу Киеву сведений о войсках РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике проживающую там гражданку Украины по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины, — сообщили агентству в ведомстве.

Согласно данным ФСБ, подозреваемая с августа прошлого года собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС России и посредством чат-бота передавала их Киеву.

Задержанная дала признательные показания. Она рассказала, что негативно отнеслась к приходу в регион российских военных. По словам женщины, сообщая Киеву информацию об их расположении, она понимала, что по ним могут быть нанесены удары. Подозреваемая раскаялась в содеянном и призвала других граждан не сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Контрразведчики считают, что 54-летний мужчина мог работать на украинские спецслужбы. Его подозревают в передаче данных о расположении российских военных и информации о личном составе армии. Также утверждается, что задержанный может являться командиром отряда территориальной обороны ВСУ.