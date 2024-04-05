В ЛНР задержали украинского шпиона В ЛНР задержан передававший Киеву данные о российских пограничниках мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике задержан мужчина, который передавал украинской стороне данные о российских пограничниках, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. Как рассказал задержанный, СБУ завербовала его «на основе компрометирующих фактов». Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

С 2019 года выполнял их поручения, связанные с установкой персональных данных пограничников России, а также их транспортных средств, — добавил мужчина.

Ранее в Запорожской области по итогам операции ФСБ был задержан украинский агент. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины.

Задержанный имеет гражданство Украины, при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в преступлениях, в которых его подозревают. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на ВСУ. Задержанному грозит до 20 лет по делу о шпионаже.

До этого в Крыму задержали двух диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Сообщается, что злоумышленники планировали теракты на территории полуострова, а один из них связан с украинской диверсионной группой, которая в мае 2023 года осуществила подрыв ж/д путей в Симферопольском районе.