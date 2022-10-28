В ЛНР задержали пособника ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Луганской Народной Республике задержали мужчину, который сообщал ВСУ данные о дислокации российских войск. Для передачи информации он использовал социальные сети и Telegram-канал. передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

Силовиками Луганской Народной Республики задержан житель ЛНР Андрей Цыганов, который с помощью социальных сетей, в том числе ведения Telegram-канала, передавал украинской стороне данные о местах дислокации военных Министерства обороны РФ, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали пособника ВСУ, который занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, а также снимал на видео результаты обстрела мирных жителей. Ранее мужчина служил в украинской армии. По адресу его проживания силовики нашли схрон, в котором, в частности, были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и британских ВС.

В Запорожской области был задержан диверсант ВСУ. В его телефоне была обнаружена переписка с украинскими военными, в которой мужчина выражал готовность корректировать ведение огня по военным объектам ВС России.