В ЛНР взяли в плен более 20 украинских десантников Марочко: за двое суток у Белогоровки взяли в плен более 20 украинских десантников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ

За двое суток у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике ВС РФ взяли в плен более 20 украинских десантников, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, нуждающимся оказали медицинскую помощь, после чего бойцов ВСУ отправили в «место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права».

На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВФУ, — написал Марочко.

Это подразделение украинской армии является аэромобильным, входит в состав десантно-штурмовых войск. По словам подполковника в отставке, сейчас с пленными работают следственные органы.

Он добавил, что штурмовые отряды провели ряд успешных операций. По словам Марочко, на нескольких участках местности была прорвана линия обороны ВСУ, а также заняты выгодные позиции, ранее занимаемые украинскими силами.

23 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. По его словам, силами двух бригад украинские бойцы хотели атаковать российские войска, однако после удара артиллерии понесли значительные потери.