В ЛНР вынесли приговор 68-летней украинской шпионке Суд в ЛНР признал 68-летнюю гражданку Украины виновной в шпионаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую, передает ТАСС ссылкой на региональную прокуратуру. Приговором суда ей назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии общего режима.

Следствием доказано, что с сентября 2022 года осужденная передавала данные о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в республике украинским спецслужбам. Делала она это через мессенджеры.

Житель Благовещенска ранее получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене. Мужчина планировал воевать за Украину против России. Мужчина планировал вступить в ряды националистического объединения «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Приговор предполагает его заключение в исправительную колонию строгого режима.

Накануне стало известно, что Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Сакского района полуострова, обвинявшемуся в государственной измене. В августе 2022 года мужчина снимал на видео работу комплекса противовоздушной обороны. Записи с данными о местоположении техники он передавал украинским спецслужбам посредством чат-бота в одной из соцсетей. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.