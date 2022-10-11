В ЛНР выбили ВСУ из сел Терны и Новосадовое Командир «Русского легиона» Фомченков: ВСУ оставили Терны и Новосадовое, линия соприкосновения сдвинута

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские войска успешно выбили украинские подразделения из сел Терны и Новосадовое, заявил командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть дальше от дороги, на которую ВСУ пытаются выйти, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке.

Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ, — сказал Фомченков.

Он добавил, что российские войска перешли к активной обороне.

7 октября группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль Отрадовку и Веселую Долину в ДНР. Также Минобороны РФ заявило о контроле над Зайцево.

Сутками позднее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска восстановили контроль над селом Правдино. По его словам, артиллерия била по Мирному, что находится юго-восточнее. Также обстреливались позиции ВСУ на левом берегу Ингульца у Благодатовки, Сухого Ставка и Давыдова Брода.