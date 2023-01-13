В ЛНР возбудили дело против сотрудника ОБСЕ за шпионаж

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Уголовное дело против сотрудника СММ ОБСЕ из Великобритании по статье «шпионаж» возбудили в Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики, сообщает РИА Новости. Согласно заявлению ведомства, обвиняемый передавал данные о расположении подразделений ЛНР иностранным спецслужбам, а те в рамках программы партнерства с НАТО — украинской стороне, которая использовала их для обстрелов территории.

МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж», — сообщил представитель ведомства.

По данным МГБ ЛНР, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник ОБСЕ, подданный Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга — оператора БПЛА Луганской команды миссии, «по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО» собирал и передавал информацию, «добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной Милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры».

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.