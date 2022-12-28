В ЛНР сообщили об увеличении числа женщин в войсках ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об увеличении числа женщин в войсках ВСУ

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Вооружённые силы Украины

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале об увеличении числа женщин в рядах ВСУ и в тылу в Донбассе. По его данным, на блокпостах трассы в направлении Сватово часто замечают женские военные патрули.

На линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола. Также их количество возросло в тыловых районах, — пишет Марочко.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинская армия понесла колоссальные потери и отправляет на передовую 15-летних подростков. Он утверждает, что за время спецоперации 35 тысяч украинских военных пропали без вести, еще более 100 тысяч — погибли.

Глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что на Украине возобновилась раздача повесток в общественных местах, потому что мужчины не открывают двери, а также не предупреждают территориальные центры о смене места жительства, наличии образования, семейном положении и наличии детей. Поэтому в 95% случаев получателя повестки отправляют домой из территориального центра после уточнения его данных.