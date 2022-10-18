В ЛНР сообщили об отмене контроля на границе с субъектами России

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Все пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами Российской Федерации упразднены, сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает ТАСС. Он отметил, что контрольно-пропускная система не работает с 11 октября.

Луганская народная республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество, — сказал он.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

10 октября правительство ЛНР постановило ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о международных автомобильных и железнодорожных пропускных пунктах на границе с Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.