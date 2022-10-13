В ЛНР сообщили о взятии под контроль двух высот в серой зоне у Кременной МИрошник: военные ЛНР взяли под контроль Чернопоповку и Песчанное

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава представительства Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что военные ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне возле города Кременная. Речь идет о Песчанном и Червонопоповке. Так, пишет Мирошник в своем Telegram-канале, была организована «мощная оборонительная система».

Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчанное, — рассказал глава представительства ЛНР.

Мирошник также подчеркнул, что дороги в Кременную находятся под полным контролем союзных войск. Эти дороги идут из Сватово и Рубежного.

Подразделения двигаются в сторону населенного пункта Терны, добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что населенные пункты Иванград и Опытное перешли под контроль России, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Отмечается, что территории были освобождены группировкой войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ.

Прежде под контроль были взяты населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина.