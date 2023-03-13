В ЛНР сообщили о вербовке в ВСУ женщин-химиков Марочко: женщин с химическим и биологическим образованием активно вербуют в ВСУ

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Женщин с химическим и биологическим образованием активно вербуют в ряды Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, предпочтительный возраст кандидаток — от 22 до 45 лет.

Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону проведения специальной военной операции. <...> отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины, — написал Марочко.

Он добавил, что женщин, которые подписали контракт, в оперативном порядке принимают на военную службу. Они получают документы о присвоении им военно-учетной специальности.

В настоящее время в перечень военно-учетных специальностей на Украине входит 14 профессий, связанны с такими сферами как химия, биология, программное обеспечение и информационные технологии, телекоммуникации, а также метрология и науки о Земле, включая географию, физику и астрономию. Также учет касается специалистов отрасли пищевых технологий, легкой промышленности, медицины, психологии, фармацевтики и ветеринарии. В списке и экономические направления, такие как налогообложение, банковское дело и страхование.

В конце февраля советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключил, что в стране мобилизуют еще больше граждан. Он напомнил, что на Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, санкции по статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.