В районе города Сватово сконцентрировано от 30 до 35 тысяч украинских солдат, заявил посол в ЛНР Родион Мирошник. Он не исключил, что в ближайшее время по команде США может начаться наступление, передает ТАСС.
На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30–35 тысяч личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой, — заявил Мирошник.
Он считает, что в Белом доме ждут побед от украинских войск в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. По мнению посла, военная поддержка Украины со стороны США — «вложение в предвыборную кампанию демократов».
И теперь от Киева они будут требовать выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило. До выборов в конгресс немногим больше 20 дней, — заключил глава представительства ЛНР в Москве.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки украинских военных контратаковать в Херсонской области подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы.