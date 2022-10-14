В ЛНР сообщили о скоплении 35 тысяч бойцов ВСУ в районе Сватово Посол ЛНР Мирошник: под Сватово сконцентрировано до 35 тысяч солдат ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

В районе города Сватово сконцентрировано от 30 до 35 тысяч украинских солдат, заявил посол в ЛНР Родион Мирошник. Он не исключил, что в ближайшее время по команде США может начаться наступление, передает ТАСС.

На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30–35 тысяч личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой, — заявил Мирошник.

Он считает, что в Белом доме ждут побед от украинских войск в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. По мнению посла, военная поддержка Украины со стороны США — «вложение в предвыборную кампанию демократов».

И теперь от Киева они будут требовать выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило. До выборов в конгресс немногим больше 20 дней, — заключил глава представительства ЛНР в Москве.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки украинских военных контратаковать в Херсонской области подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы.