В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВСУ проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении

Фото: oscepa.org

Командование ВСУ проводит ротацию на Купянском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что в зоне боевых действий украинские выводятся обескровленные украинские подразделения и прибывают новые. Марочко рассказал об этом, ссылаясь на собственные источники. В Минобороны данную информацию никак не комментировали.

По имеющимся данным, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений, — заметил подполковник в отставке.

Он добавил, что украинские бойцы прибывают в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка.

Ранее Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в населенный пункт Белогоровка под Кременной около 100 неподготовленных мобилизованных. Согласно его утверждениям, солдаты узнали о месте своей службы уже после того, как их привезли туда.

Также офицер отмечал, что украинские войска используют в Артемовске медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов. По его словам, ВСУ таким образом нарушают международные конвенции.