В ЛНР сообщили о росте небоевых потерь в рядах ВСУ Марочко: в рядах ВСУ стабильно растет число небоевых потерь

Фото: МО Украины

В рядах ВСУ стабильно растет число небоевых потерь, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, причинами являются суицид, неуставные отношения и неосторожное обращение с оружием и боеприпасами.

По полученной информации, процентное соотношение небоевых потерь в украинских подразделениях имеет стабильную тенденцию роста, — написал Марочко.

Ранее он заявил, что санитарные потери среди украинских солдат заметно выросли на фоне наступивших холодов и проблем со снабжением. Он отметил, что военнослужащие ВСУ поступают в больницы Чугуева и Харькова с симптомами, характерными для тяжелых форм острых респираторных заболеваний.

Марочко добавил, что украинские солдаты массово жалуются на некачественную и холодную военную форму. Предполагается, что рост заболеваемости среди военнослужащих ВСУ также связан с условиями, в которых они несут службу. Большинство солдат находятся в сырых окопах, не оборудованных отопительными приборами, пояснил подполковник.

Высокие потери вынуждают солдат ВСУ, призванных на службу в рамках всеобщей мобилизации, бежать с поля боя. По данным Генпрокуратуры Украины, за последние девять месяцев из ВСУ сбежали около 4,6 тысячи солдат, еще 10,9 тысячи человек временно оставили военную часть.