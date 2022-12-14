В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых солдат Офицер НМ ЛНР Марочко: у ВСУ возникли проблемы с эвакуацией раненых

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look press

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины появились сложности с эвакуацией раненых. Проблема возникла из-за нехватки вездеходов, отметил он в беседе с ТАСС.

В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья, — рассказал Марочко.

Офицер добавил, что отсутствие спецтехники влияет на сроки эвакуации раненых с передовой, а это уже привело к росту безвозвратных и «санитарных» потерь среди украинских военных. Кроме того, без вездеходов ВСУ опаздывают с доставкой на позиции личного состава и поставками боеприпасов.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных и иностранных бойцов на Купянском направлении, в результате чего было уничтожено более 40 военнослужащих. Он добавил, что на Краснолиманском направлении удары артиллерии и огнеметные системы подавили контратаки трех штурмовых группировок ВСУ.