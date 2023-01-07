В ЛНР сообщили о приказе ВСУ отступить из Соледара Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ получили приказ отступить из Соледара

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вскоре могут уйти из Соледара Донецкой Народной Республики, написал в своем Telegram-канале помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, ВСУ получили соответствующий приказ.

Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление, — написал Киселев.

6 января военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что ВС РФ прорвались к центру Соледара. По его словам, накануне российские силы в составе ЧВК «Вагнер» и смежных подразделений завладели населенным пунктом Бахмутское, а на следующий день они стали развивать инициативу и прорвались к центру города. В Министерстве обороны эти данные не комментировали.

В конце декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.