В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под видом ЧВК «Моцарт» Полковник полиции ЛНР Киселев: «черные трансплантологи» прибыли под Артемовск, где ВСУ несут потери

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В район Артемовска под видом так называемой ЧВК «Моцарт» прибыли «черные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых военных ВСУ, сообщил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его словам, те же люди приезжали восемь лет назад, когда в Донбассе шли ожесточенные бои. Киселев связал нынешний визит «черных трансплантологов» под Артемовск с тем, что как раз в районе этого города, по его словам, ВСУ несут колоссальные потери.

Три недели назад в район Артемовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. <...> И прибыла она с представителями так называемой ЧВК «Моцарт», я сейчас перечислю их фамилии: это Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн, Генри Розельфельд. Это якобы члены ЧВК «Моцарт». На самом же деле эти люди засветились еще в 2014-2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса. Они засветились как черные трансплантологи, — заявил Киселев.

По словам полковника полиции, Дебрю прибыла в район Артемовска, поскольку сегодня украинские войска несут там «колоссальнейшие потери».

Они не могли остаться в стороне и не заработать на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами, — сказал Киселев.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники, подписавшие контракт с ВСУ, начали под разными предлогами отказываться ехать в район Артемовска. Марочко утверждает, что это связано со сложным положением для украинских подразделений в районе этого населенного пункта.