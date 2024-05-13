В ЛНР сообщили о погибших и пострадавших при обстреле Краснодона Пасечник: три человека погибли при обстреле ВСУ по Краснодону в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, жертвами атаки стали три человека, еще четверо получили различные ранения, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также сообщил о сильном пожаре в промышленной зоне после прилетов.

К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших. Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей, — указал он.

По его словам, сейчас спасатели вплотную подошли к очагам возгорания и приступили к их ликвидации, параллельно с этим продолжается эвакуация граждан из близлежащих зданий. В рамках мер усиления безопасности Минобразования республики объявило о переводе учащихся Молодогвардейска и Краснодона на дистанционный режим, он будет снят только при поступлении отдельного распоряжения. В завершение Пасечник с благодарностью обратился к сотрудникам экстренных служб за самоотверженную работу, несмотря на опасность повторного обстрела.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что при массированной атаке на Белгород, произошедшей 12 мая, могли погибнуть двое детей. По ее словам, также пострадали 16-летний подросток и полуторамесячный младенец.