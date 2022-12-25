Марочко: ВСУ перебросили подкрепление под Сватово из-за больших потерь Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили подкрепление под Сватово из-за больших потерь

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он подчеркнул, что это связано с большими потерями ВСУ.

В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, — подчеркнул Марочко.

По его словам, данные шаги ВСУ объясняются их большими потерями, а также неэффективностью имеющихся средств огневого поражения. Мера эта вынужденная, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, пояснил офицер.

Украинские военные постоянно обстреливают Сватово из реактивных систем залпового огня HIMARS. ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону на участке, имеющем важное значение.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Украина усилила работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении. Он назвал обстановку на данном участке напряженной. Филипоненко добавил, что деятельность ДРГ в республике в настоящее время стараются пресечь.