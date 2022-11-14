В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ с Херсонского направления к Сватово Представитель НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске сил ВСУ с Херсонского направления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале о том, что Вооруженные силы Украины перебрасывают войска из Херсона. По его словам, силы украинской армии прибыли для усиления ударной группировки в направлении населенного пункта Сватово.

В район населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) отмечено прибытие подкрепления противнику. Свежие силы были переброшены с Херсонского направления, — пишет Марочко.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике стабилизировалась. По его словам, чтобы остановить продвижение ВСУ на этом направлении, туда было переброшено значительное число российских военных, и в данный момент продвижение противника «жестко остановлено». Он подчеркнул, что на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка ведется детальная работа по выявлению и ликвидации украинских военных.

До этого посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы России остановили атаку украинских военных на Кременском направлении. Он отметил, что российские подразделения нанесли противнику огромные потери. Он добавил, что в ходе боевых действий были применены тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». По его словам, фронт отодвинулся в сторону позиций ВСУ.