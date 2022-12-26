В ЛНР сообщили о массовом саботировании приказов в рядах ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: военные ВСУ массово саботируют приказы на Купянском направлении

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Служащие 14-й механизированной бригады ВСУ массово саботируют приказы командиров на Купянском направлении, заявил в разговоре с журналистами РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он, ссылаясь на данные разведки, подчеркнул, что это происходит в связи с «небоеготовностью» украинских подразделений.

На Купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, — сказал офицер НМ ЛНР.

Также Марочко говорил, что Вооруженные силы Украины используют гуманитарную миссию в военных целях. По его словам, на гражданских автомобилях с иностранными номерами украинским войскам привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск. Как отмечал офицер, в город прибыли три гражданских автомобиля (два джипа и грузовик) с зарубежными номерами. В джипах были средства связи и наблюдения, дроны, аккумуляторы и генераторы, а в грузовике — оружие и боеприпасы.