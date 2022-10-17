В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных солдат под Сватово и Кременной Офицер НМ ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили иностранных солдат вблизи Сватово и Кременной

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили большое количество иностранных военных в составе ВСУ при попытке прорыва вблизи Сватово и Кременной, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, именно иностранцы составляют большую часть личного состава украинских военных в штурмовых подразделениях. Несмотря на это, контрнаступление обернулось крахом для бойцов ВСУ, утверждает Марочко.

Вчерашняя попытка прорыва вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике. Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовым подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы, — рассказал он.

Масштабы потерь как с украинской, так и с российской стороны офицер НМ ЛНР не раскрывает.

Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что не менее 100 бойцов так называемого Иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области. По словам украинца, в Иностранный легион входили в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши. Он признался, что лично завел на Харьковское направление семь групп иностранных военных.