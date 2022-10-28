В ЛНР сообщили о гибели девушки при обстреле Первомайска из HIMARS Глава Первомайска Колягин сообщил о гибели девушки при обстреле города из HIMARS

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Первомайска Луганской Народной Республики Сергей Колягин сообщил об обстрелах ВСУ из РСЗО HIMARS. В своем Telegram-канале он написал, что удар пришелся на жилой дом. Он уточнил, что под завалами было обнаружено тело местной жительницы.

Да, обстрел одного из жилых районов города подтвердился. На этот раз целью были мирные граждане — жители заводского поселка. Полностью разрушен жилой дом «на два хозяина». <...> На моих глазах сотрудники Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения, — рассказал Колягин.

По его словам, в настоящий момент уточняется информация о повреждении соседних домовладений. Более подробную информацию мэр Первомайска пообещал предоставить позже.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что удар был нанесен 22 октября в 08:25. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.