В ЛНР сообщили о новом маневре ВСУ Марочко: Украина перебрасывает силы под Артемовск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр неподалеку от Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ на указанной территории выставляют минные заграждения и занимаются оборудованием огневых точек. Офицер в отставке ссылается на собственные источники, в Минобороны эту информацию пока не комментировали.

В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения, — рассказал Марочко.

Артемовск находится к северу от Горловки на территории ДНР, подконтрольной Украине. Населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время на Артемовском и Угледарском направлениях для ВСУ сложилась очень жесткая ситуация. Он пояснил, что российские войска предпринимают попытки прорвать оборону. По словам главы государства, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.