МВД ЛНР: иностранные наемники отказываются воевать на стороне Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Иностранные наемники отказываются воевать на стороне Украины, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, из-за этого в ВСУ происходят серьезные конфликты, часто заканчивающиеся «смертельным исходом», передает ТАСС.

Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода, — отметил Киселев.

Ранее он сообщил, что сражающиеся на стороне ВСУ польские наемники ликвидировали нескольких бойцов организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе.

По его словам, наемники считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях и настаивают на том, чтобы вперед шли отряды, сформированные из территориальной обороны, поэтому на иностранцев «влияют» с помощью бойцов украинских нацбатальонов.