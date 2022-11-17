В ЛНР рассказали, какую часть региона контролируют ВСУ Пасечник заявил, что под контролем Киева находится 1% территории ЛНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российские военные контролируют 99% территории Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта, один из которых полностью уничтожен.

Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это, условно, может быть один процент всей территории Луганской Народной Республики, — сказал собеседник агентства.

Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой. Обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, российские военнослужащие и представители чеченских подразделений «Ахмат», отметил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.

До этого представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.