В ЛНР раскрыли потери ВСУ Пасечник: ВСУ потеряли за неделю около 100 человек убитыми и ранеными

Фото: МО РФ

За прошедшую неделю погибли и были ранены около 100 солдат ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, потери связаны с попыткой украинской армии прорвать оборону на нескольких участках фронта в ЛНР.

В своих попытках прорыва на участках Берестовое — Переездное, Новодружевск — Григоровка и Волчеяровка — Ивано-Дарьевка противник потерял порядка 100 человек убитыми и ранеными, — написал Пасечник.

Он отметил, что ВС РФ уничтожили более 10 единиц артиллерии и минометов ВСУ, семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и пять складов боеприпасов. Системы ПВО при этом отразили 36 попыток нарушения воздушного пространства со стороны украинской авиации. Пасечник добавил, что благодаря успешной работе второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса армия Украины значительно снизила активность наступления в ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 160 военнослужащих на Купянском направлении. Кроме того, были ликвидированы свыше 80 человек на Запорожском направлении и еще 225 солдат на Донецком направлении. В ходе боев на Купянском направлении были уничтожены пять боевых бронированных машин, американская артиллерийская система М777, а также САУ Krab польского производства. Также украинцы потеряли американскую САУ Paladin и «Акацию». На Донецком направлении украинская армия потеряла две БМП, три боевые бронированные машины, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».