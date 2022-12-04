В ЛНР рассказали об эвакуации более 50% жителей Кременной Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: более 50% жителей Кременной эвакуировались из-за обстрелов

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Более половины жителей населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики эвакуировались из-за непрекращающихся обстрелов, рассказал в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, артиллерийские канонады звучат в регионе почти круглосуточно. При этом он отметил, что в даже таких условиях регион продолжает жить.

От города Кременная до линии фронта — не больше 6-7 км. Артиллерийская канонада звучит почти круглосуточно. <...> В городе, который до эскалации насчитывал 17-18 тысяч жителей, сейчас живет меньше половины. Много людей выехало. <...> Местные органы власти и службы на территории присутствуют, но работают по усеченному графику и в сокращенном составе. Работать по графику сложно не только из-за обстрелов, но и в отсутствии электроэнергии и связи, — объяснил Мирошник.

Также он рассказал, что в Кременной почти постоянно нет света и газа, также там отсутствуют мобильная сеть и интернет. По словам Мирошника, с продуктами в населенном пункте проблем нет, однако местные жители жалуются на отсутствие нужных лекарств и бытовых вещей.

Жителям, живущим фактически на передовой уже без малого полгода, нужны продукты питания, теплые вещи, распространенные медикаменты, бытовая химия, памперсы, одеяла, автономные обогреватели, — заявил экс-посол.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил о ликвидации бойцами спецподразделения «Ахмат» членов украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Кременной. Также он опубликовал кадры с погибшими военнослужащими ВСУ.