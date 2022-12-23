В ЛНР рассказали о замене Киевом наемниками бегущих солдат ВСУ Командир НМ ЛНР: Киев заменяет бегущих солдат ВСУ наемниками и нацбатальонами

Фото: МО Украины

Командование украинской армии перебрасывает на лисичанский участок фронта в Донбассе западных наемников и боевиков нацбатальонов, заменяя ими бегущих солдат ВСУ, рассказал РИА Новости один из командиров Народной милиции ЛНР с позывным Чечен. Он отметил, что да данном направлении обстановка остается напряженной, но российские войска продолжают наступать.

Они (военнослужащие ВСУ — NEWS.ru) бегут и бегут. <...> Они не выдерживают напряжения. Сюда естественно заходят НАТОвцы (наемники из стран Альянса — NEWS.ru) и укронацисты — нацбатальоны, — сказал собеседник агентства.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные самовольно оставляют позиции в районе населенного пункта Соледар. По его мнению, это связано с вероятным ужесточением наказания за дисциплинарные проступки.

Британский наемник Джозеф Макдональд, воевавший на стороне Киева, в свою очередь, заявил, что иностранные наемники массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. По его словам, около 600–700 человек, либо вернулись домой, либо бежали в другие части Украины, где, как они полагают, более безопасно.