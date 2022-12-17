В ЛНР рассказали о «спящих» украинских ДРГ под Сватово Командир спецназа «Троя»: под Сватово есть «спящие» украинские ДРГ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В районе Сватово в Луганской Народной Республике развернуты для ведения подрывной деятельности украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), рассказал ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай. Он добавил, что пока они находятся в «спящем» состоянии, ожидая приказов.

ДРГ присутствуют, и я уверен, что они присутствуют в виде залегендированных спящих ячеек. Это однозначно есть. Просто вопрос в том, когда поступит приказ к активизации и в каком направлении, — сказал собеседник агентства.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы под Сватово. По его словам, это связано с успехами российских военных на данном направлении.

В ноябре в ДНР рассказали об уничтожении группы украинских диверсантов под Артемовском. Боевики были замечены с воздуха и попытались укрыться в подвале четырехэтажного дома. В результате боестолкновения уцелели только двое диверсантов, которые были взяты в плен.