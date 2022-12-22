В ЛНР рассказали о сокрытии Киевом боевых потерь Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий

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Власти Украины пытаются скрыть реальные потери ВСУ в зоне активных боевых действий, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он подчеркнул, что Киев направил в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения, связанные сокрытием этой информации. В частности, запрещается перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. Кроме того, по возможности следует использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа, объяснил Марочко.

Медработникам запретили давать информацию о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих. В лечебных заведениях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса и разрешения силовых структур, — рассказал Марочко.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ноябре украинская армия потеряла свыше 8,3 тысячи человек. Кроме того, ВСУ также лишились пяти самолетов, десяти вертолетов и 149 танков.