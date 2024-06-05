В ЛНР рассказали о последствиях проблем ВСУ с маскировкой Марочко: у ВСУ начались проблемы с маскировкой техники на Купянском направлении

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины возникли проблемы при попытках замаскировать личный состав и военную технику на Купянском направлении, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование проводит передислокацию военнослужащих и техники, но на обнаружение военных целей российскими войсками это никак не влияет.

За истекшие сутки ВС РФ был нанесен ряд точных ударов по скоплениям ВВТ (вооружения и военной техники. — NEWS.ru), а также ПВД (пунктам временной дислокации. — NEWS.ru) украинских подразделений в районе населенного пункта Купянск, — отметил Марочко.

Ранее артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Командир орудия с позывным Буран добавил, что таким образом российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».

До этого военный корреспондент Александр Симонов опубликовал снимки макетов американских буксируемых гаубиц М777, которые используют Вооруженные силы Украины в зоне проведения военной операции. По его словам, с помощью них противник создает ложные цели для российской армии.