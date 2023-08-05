В ЛНР рассказали о последствиях обстрела Кременной Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела ВСУ города Кременная

Фото: t.me/glavakrm

Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. Кроме того, повреждено три жилых домостроения.

В очередной раз в результате вероломных обстрелов киевским режимом жилой инфраструктуры города Кременная было повреждено три жилых домостроения. Погиб один мирный житель, трое получили ранения, — написал Третьяков.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ подлинность фото и видео не подтверждало.