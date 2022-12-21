В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к боям в Артемовске Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ активно готовятся к боям в Артемовске

Фото: МО Украины

Украинские войска, которые дислоцируются в Артемовске, ведут активную подготовку к боям в городских условиях, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ возводят фортификационные сооружения, занимаются созданием укрепрайонов и рытьем траншей.

Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения — NEWS.ru), — сказал Марочко.

Он добавил, что украинские военные привлекают местное население к работам на позициях. Чаще мирных жителей заставляют работать под угрозой насилия, но иногда с ними расплачиваются продуктовыми и гигиеническими наборами, которые международные гуманитарные организации поставляют на Украину в виде бесплатной помощи.

Накануне стало известно, что в Артемовск приезжал президент Украины Владимир Зеленский. По словам его пресс-секретаря, он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ выдохлись и массово отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Он подчеркнул, что российские военные продвигаются хорошими темпами на всей линии соприкосновения, освобождая все новые участки.