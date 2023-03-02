В ЛНР рассказали о перестрелке подразделений ВСУ в Артемовске Марочко: ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку между своими подразделениями, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, инцидент произошел на западе населенного пункта, недалеко от детской больницы, где дислоцируются украинские бойцы и наемники.

На западной окраине Артемовска в районе детской больницы зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники, — написал Марочко.

Подполковник в отставке добавил, что в данном районе отсутствуют российские силы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором командир украинских войск, известный под позывным Мадьяр, и другие военные говорят о ситуации в Артемовске. Один из военных сообщил, что украинские войска теряют одну-две роты за день, и выразил мнение о том, что город нужно покинуть и подготовить новые позиции для обороны.