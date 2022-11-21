В ЛНР рассказали о назревающем бунте в ВСУ Марочко: среди офицеров ВСУ на Сватовско-Кременском направлении растет недовольство

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди офицеров ВСУ на Сватовско-Кременском направлении растет недовольство, заявил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его сведениям, украинские военные в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали сообщать о причинах, не позволяющих им выполнить боевую задачу.

Вместо рассмотрения вопросов по существу в отношении них начали проводить служебные расследования с последующим дисциплинарным взысканием, что в свою очередь вызвало негативную реакцию в отношении старших офицеров, курируемых натовским объединенным штабом, — сказал он.

Марочко также отметил, что в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар войска ВСУ перешли в глухую оборону. По его словам, это связано с оперативной обстановкой и ежедневными потерями в людях и технике.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции республики продвигаются по всей линии фронта. Он отметил, что это происходит не в столь быстром темпе, как бы хотелось. Пушилин также рассказал о боях под Артемовском, где, по его словам, сложилась «сложная ситуация», однако движение вперед продолжается.