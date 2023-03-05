В ЛНР рассказали о группе украинских дезертиров под Кременной Марочко заявил, что в районе Кременной могут скрываться от своего командования дезертиры ВСУ

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В ЛНР, южнее Кременной скрывается группа людей, которые могут быть дезертировавшими военнослужащими ВСУ, рассказал ТАСС подполковник Нармилиции республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, эти люди не ведут никаких боевых действий и обустраивают для себя место проживания.

Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания, — сказал собеседник агентства.

Марочко пояснил, что именно «обособленный образ жизни» дает основания предполагать, что эти люди – самовольно оставившие свои позиции украинские солдаты, которые не хотят воевать.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. По его словам, многие из украинских солдат, бегущих с поля боя, очень молоды. Их отлавливают и силой возвращают на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням, добавил Макгрегор.