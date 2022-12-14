В ЛНР рассказали о готовящейся диверсии ВСУ на Сватовском направлении Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ готовит диверсии на Сватовском направлении

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины на фоне своих неудач готовят провокации на Сватовском направлении, заявил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, в подготовке Киеву помогают спецслужбы США. Он отметил, что из-за диверсий под удар могут попасть, в частности, государственные учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки, — подчеркнул Марочко.

Ранее офицер НМ ЛНР говорил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Он уточнял, что усиление позиций ВСУ связано с успехами российских войск на этом направлении.

До этого ВС РФ ударили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ на Сватовском направлении. Момент поражения цели и последствия удара зафиксировали на видео. Удар наносился военнослужащими подразделений Западного военного округа по району сосредоточения украинских военных.