В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников Спецслужбы ЛНР: инструкторы США готовили собак-подрывников для работы на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. По ее словам, в настоящее время участились атаки обученных собак на позиции ВС РФ.

Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников, — сообщила собеседник агентства.

В бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка, освобожденном в ходе специальной военной операции, найдены документы, которые подтверждают взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Согласно этим бумагам, иностранные специалисты работали и с породистыми и беспородными собаками. Их обучали в том числе подрывной деятельности. Именно дворняги в последнее время используются для подрыва позиций ВС РФ. Собеседник агентства пояснила, что дворняжки с прикрепленными взрывными устройствами забегают на российские позиции и взрываются.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке в ЛНР документы, подтверждающие сотрудничество украинской полиции и Федерального бюро расследований США. Злоумышленники не успели закончить начатое, и бумаги оказались в руках властей региона.