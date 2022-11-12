В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки Представитель НМ ЛНР Филипоненко: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек личного состава

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в ходе боевого противостояния с российскими военными потеряли около 50 человек личного состава, сообщил в Telegram-канале представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, вместе с живой силой также была уничтожена различная техника, в том числе танки, спецавтомобили, БТР и беспилотник. Он добавил, что ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры ЛНР.

За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 50 человек личного состава, 2 танка, 3 бронетранспортера, 1 беспилотный летательный аппарат, 15 единиц специальной автомобильной техники, — сообщил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на стороне ВСУ на линии боестолкновения в регионе ведут боевые действия наемники из более чем 40 стран мира. По его словам, большая часть «солдат удачи» — поляки. В местах боевых действий наемников больше, чем украинских солдат, отметил Рогов.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине Сергей Суровикин заявил в докладе главе Минобороны России Сергею Шойгу, что в период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих. 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, российские потери на этом направлении оказались в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.